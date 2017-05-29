Подмосковье не будет оснащать турникетами автобусы на маршруте длиннее 100 км

Лоукостер "Победа" увеличит долю билетов по 999 рублей на 20,7% в 2017 годуЭкономика и бизнес 29 мая, 12:10
Авиакомпания "Россия" завершила ребрендинг самолетовТранспорт 29 мая, 12:04
Прядкин: РФПЛ на этой неделе проверит "СКА-Хабаровск" на соответствие критериям лигиСпорт 29 мая, 12:02
Теффт подтвердил, что Хантсман может сменить его на посту посла США в РФМеждународная панорама 29 мая, 11:59
Игорь Акинфеев прибыл в расположение сборной России по футболуСпорт 29 мая, 11:54
Дерипаска заявил, что не просил гарантий иммунитета в обмен на показания в Конгрессе СШАЭкономика и бизнес 29 мая, 11:53
Несколько сотен болельщиков из Португалии приедут в Россию на Кубок конфедерацийСпорт 29 мая, 11:46
В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из ЭстонииПолитика 29 мая, 11:37
Мутко: российские гребцы прогрессируют, но результат еще предстоит закрепитьСпорт 29 мая, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области не будет оснащать турникетами автобусы, маршрут которых длиннее 100 км, потому что билеты на них продаются через автовокзал. Об этом сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.
"На маршрутах, которые пригородные, протяженностью более 100 километров, турникет сам по себе бесполезен, не нужен, потому что там продажа билетов идет через автовокзал", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрея Середнева.
Турникеты при этом обязательно появятся во всех городских автобусах Подмосковья, добавил Середнев. Они не создадут очереди и препятствий для пунктуального движения общественного транспорта, отметил заместитель министра. "Это удобство, в первую очередь, и увеличение скорости пассажиропотока. Здесь очереди наоборот должны сократиться", - пояснил он.
Середнев не назвал сроков исполнения этого плана. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также планирует убрать кондукторов со всех направлений региональных автобусов.