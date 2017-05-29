Подмосковье не будет оснащать турникетами автобусы на маршруте длиннее 100 км

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области не будет оснащать турникетами автобусы, маршрут которых длиннее 100 км, потому что билеты на них продаются через автовокзал. Об этом сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

"На маршрутах, которые пригородные, протяженностью более 100 километров, турникет сам по себе бесполезен, не нужен, потому что там продажа билетов идет через автовокзал", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрея Середнева.

Турникеты при этом обязательно появятся во всех городских автобусах Подмосковья, добавил Середнев. Они не создадут очереди и препятствий для пунктуального движения общественного транспорта, отметил заместитель министра. "Это удобство, в первую очередь, и увеличение скорости пассажиропотока. Здесь очереди наоборот должны сократиться", - пояснил он.

Середнев не назвал сроков исполнения этого плана. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья также планирует убрать кондукторов со всех направлений региональных автобусов.