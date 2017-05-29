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"Мострансавто" возглавит экс-глава областного БТИ Владислав Мурашов

Москва Московская область
29 мая, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ранее этот пост занимал Александр Зайцев

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Владислав Мурашов

Владислав Мурашов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ГУП "Московское областное бюро технической инвентаризации" Владислав Мурашов возглавит ГУП "Мострансавто" после увольнения Александра Зайцева 26 мая. Об этом говорится в сообщении агентства РИАМО.

"Мострансавто" возглавит Мурашов Владислав Сергеевич, ранее генеральный директор Московского областного БТИ", - цитируется в сообщении агентства представитель "Мострансавто".

ГУП "Мострансавто" - крупнейший перевозчик Московской области. Помимо него крупные доли на рынке регионального наземного транспорта занимают коммерческие перевозчики Подмосковья - ООО "Ранд-Транс", Группа компаний "АвтоЛайн", ООО "Балашиха-экспресс" и ГК "Регион Авто".

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