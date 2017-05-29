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Подмосковные власти снизят скоростной режим на аварийных городских дорогах до 50 км/ч

Москва Московская область
29 мая, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Ограничение максимально разрешенной скорости вступит в силу 15 июня

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области снизит скоростной режим на аварийных дорогах региона, проходящих по населенным пунктам, до 50 км/ч с 15 июня. Об этом говорится в сообщении министерства.

"С 15 июня скорость движения транспорта на самых аварийных региональных автодорогах Подмосковья, проходящих по населенным пунктам, уменьшится до 50 км/ч", - говорится в пресс-релизе.

Ограничение коснется 10 дорог регионального значения: Пятницкого шоссе, Егорьевского, Можайского, Старосимферопольского, Каширского, Носовихинского, Рогачевского, шоссе "Москва-Жуковский", "Щелково-Фряново" и Волоколамского шоссе. Власти установят соответствующие ограничениям дорожные знаки, отмечается в сообщении. Ранее скоростной режим для автомобилей при движении в границах населенных пунктов по этим дорогам составлял 60 км/ч, если не было другого дорожного знака.

"Ограничение максимально разрешенной скорости <…> направлено на снижение количества погибших в ДТП", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова. По его словам, около 40% погибших в ДТП попадают в аварию именно в населенных пунктах. Основными видами нарушений являются наезды на пешеходов и встречное столкновение транспортных средств.

Также министерство планирует установить в 2017 году на дорогах Подмосковья более 1000 стационарных и 200 передвижных камер, которые будут контролировать превышение скорости и нарушения правил проезда перекрестков и другие нарушения.

По данным министерства, по итогам 2016 года на территории Московской области в результате ДТП погибло 1181 человек, из них 430 произошли в населенных пунктах.

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