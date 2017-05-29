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Депутаты Дмитровского района приняли отставку главы муниципалитета Валерия Гаврилова

Москва Московская область
29 мая, 16:13 UTC+3

О выходе в отставку по собственному желанию Гаврилов заявил на своей странице в социальной сети, не называя причин решения

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Дмитровского района Московской области приняли отставку главы муниципалитета Валерия Гаврилова. Об этом говорится в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Совет депутатов Дмитровского муниципального района принял отставку главы Дмитровского района Валерия Гаврилова", - говорится в сообщении.

Совет депутатов Дмитровского муниципального района принял отставку главы Дмитровского района Валерия Гаврилова. Исполняющей обязанности главы назначена первый заместитель главы Дмитровского муниципального района Елена Трошенкова. #Дмитров #нашеподмосковье #переменыподмосковья

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo)

Первый заместитель главы Дмитровского муниципального района Елена Трошенкова будет временно исполнять обязанности главы муниципалитета, отмечается в релизе.

Гаврилов объявил об отставке по собственному желанию 22 мая на своей странице в социальной сети. Причин отставки он не назвал.

Гаврилов возглавлял Дмитровский район с 1991 года. Он планирует работать с жителями района "в другом статусе", и с этим намерен обратиться к общественности в сентябре 2017 года, сообщали ранее со ссылкой на Гаврилова местные СМИ.

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