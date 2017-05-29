Более 300 деревьев повалены в Подмосковье из-за урагана

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пострадавшие есть в результате урагана в Подмосковье, также ветер повалил более 300 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На территории Московской области повалено как минимум 300 деревьев. В результате прошедшего урагана есть пострадавшие", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время информация по различным районам Московской области уточняется.

Спасатели Подмосковья занимаются ликвидацией последствий прошедшего урагана.