Ураган сорвал небольшой кусок с крыши роддома в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ураган сорвал небольшую часть крыши родильного дома в Шаховском районе Подмосковья, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Небольшой кусок крыши сорвало во время урагана с роддома по адресу Первая Советская улица, дом 54", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия пострадавших нет. Роддом работает в штатном режиме.