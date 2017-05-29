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Ураган сорвал небольшой кусок с крыши роддома в Подмосковье

Москва Московская область
29 мая, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Пострадавших нет

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ураган сорвал небольшую часть крыши родильного дома в Шаховском районе Подмосковья, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Небольшой кусок крыши сорвало во время урагана с роддома по адресу Первая Советская улица, дом 54", - сказал собеседник агентства.

В результате происшествия пострадавших нет. Роддом работает в штатном режиме.

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