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Порядка 24 тыс. жителей Королева на время остались без света из-за урагана

Москва Московская область
29 мая, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Из-за урагана происходят отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 24 тыс. жителей города Королева в Московской области временно остались в понедельник без электричества из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как отмечается, сработала система защиты, после чего отключилась высоковольтная линия 110 кВ "Трубино - Костино". "В 16:15 действием защит отключилась кабельно-воздушная линия 110 кВ "Костино - Горенки", была обесточена подстанция 110 кВ "Костино". Без электроснабжения оставались жители Королева - около 24 тыс. человек. <…> В 16:56 включена КВЛ (кабельно-воздушная линия - прим. ТАСС) 110 кВ "Костино - Горенки" и всем потребителям подано напряжение", - отмечается в материалах.

Кроме того, сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения, по состоянию на 16:05 мск, остаются около 7,3 тыс. человек. Ведутся аварийно- восстановительные работы.

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