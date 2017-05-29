Порядка 24 тыс. жителей Королева на время остались без света из-за урагана

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 24 тыс. жителей города Королева в Московской области временно остались в понедельник без электричества из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Как отмечается, сработала система защиты, после чего отключилась высоковольтная линия 110 кВ "Трубино - Костино". "В 16:15 действием защит отключилась кабельно-воздушная линия 110 кВ "Костино - Горенки", была обесточена подстанция 110 кВ "Костино". Без электроснабжения оставались жители Королева - около 24 тыс. человек. <…> В 16:56 включена КВЛ (кабельно-воздушная линия - прим. ТАСС) 110 кВ "Костино - Горенки" и всем потребителям подано напряжение", - отмечается в материалах.

Кроме того, сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения, по состоянию на 16:05 мск, остаются около 7,3 тыс. человек. Ведутся аварийно- восстановительные работы.