Сотрудник комитета лесхоза Подмосковья задержан за посредничество во взяточничестве

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье сотрудника комитета лесного хозяйства и его соучастника за посредничество во взяточничестве на сумму свыше $70 тыс. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержаны 52-летний сотрудник комитета лесного хозяйства Московской области и 48-летний уроженец Пензенской области, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве. "Установлено, что злоумышленники потребовали у предпринимателя $72 тыс. за положительное решение вопроса о предоставлении в аренду лесных участков для рекреационных целей. Правонарушители задержаны с поличным сотрудниками полиции на автомобильной парковке, расположенной в деревне Путилково, при получении денежных средств", - сказала она.
По словам Петровой, в ходе личного досмотра у правонарушителей обнаружены и изъяты 23 тыс. долларов и муляж 49 тыс. долларов. По факту посредничества во взяточничестве возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных участников преступления. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.