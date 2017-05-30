Госадмтехнадзор Подмосковья проверит, как муниципалитеты устраняют последствия смерча

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Инспекторы Государственного технического надзора Московской области проверят, как муниципальные службы устраняют последствия смерча, прошедшего в столичном регионе 29 мая. Об этом сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на главу надзорного ведомства Татьяну Витушеву.

"Целью проверок станет контроль за ходом работ по устранению последствий вчерашнего урагана. Инспекторы проследят за тем, чтобы с улиц и дорог убирались поваленные деревья, а также их фрагменты, восстанавливались ограждения и поврежденные сильными порывами ветра конструкции", - сказала Витушева.

По ее словам, около 200 инспекторов примут участие в надзорных мероприятиях.

Уборку территорий должны производить лица, на чьем балансе находится данная территория. В основном, это территории муниципальных образований. Госадмтехнадзор намерен наказать ответственных лиц, если меры не будут приняты своевременно.

Смерч в Московском регионе 29 мая унес жизни 16 человек - 11 в столице и пятерых в области. Без электричества в Подмосковье вчера остались около 18,3 тыс. человек, от электроснабжения было отключено 14 муниципалитетов на северо-западе области.