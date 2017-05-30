Выплаты семьям погибших и пострадавшим от смерча в Подмосковье проведут в ближайшее время

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Выплату денежной помощи семьям погибших и пострадавшим от смерча произведут в ближайшее время в Подмосковье. Об этом сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) со ссылкой на министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших, 500 тысяч - пострадавшим.

"Выплата денежной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате урагана в Подмосковье будет произведена в ближайшее время. В настоящее время мы подготовили проект распоряжения губернатора, который проходит согласование", - сказала Фаевская.

В понедельник, 29 мая, на Москву и Московскую область обрушился шторм. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев. В Москве в результате стихии погибли 11 человек, пострадали 168 человек. В Подмосковье погибли пять человек, еще 34 госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.