Подмосковные дачи больше всего пострадали в Одинцовском районе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подмосковные дачи 29 мая от шквального ветра больше всего пострадали в Одинцовском районе, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Больше всего пострадал частный сектор Одинцовского района, сорвано около 50 крыш. Также пострадали Рузский, Можайский, Наро-Фоминский и Холмогорский районы, Рузский городской округ", - уточнили в пресс-службе.

Самые сильные повреждения стихия нанесла жилому фонду на западном и юго-западном направлениях. Всего в области от шквала пострадали около 350 домов различной этажности. Многоэтажные дома пострадали меньше, отметили в областном Министерстве ЖКХ.

Все объекты коммунальной инфраструктуры в настоящий момент работают в штатном режиме, отметили в пресс-службе ведомства. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева дало указание управляющим компаниям в течение 1-3 дней отремонтировать крыши.

Ведомство также ведет оперативный мониторинг устранения последствий шквального ветра на территории Московской области по поручению губернатора. В настоящий момент действуют около 300 оперативных групп.

"Повалено несколько тысяч деревьев. Коммунальные службы активно разбирают завалы", - резюмировали в региональном министерстве.

Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 15 человек. Жертвами стихии в столице стали 10 человек, еще пятеро погибли в Подмосковье. Всего в регионе пострадали около 200 человек.