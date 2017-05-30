Минэкологии Подмосковья обнаружило более 50 новых несанкционированных свалок в области

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области обнаружило 52 новых несанкционированных свалки в Подмосковье с октября 2016 года, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на конференции в Одинцовском районе.
"За восемь месяцев активной работы мы выявили 52 несанкционированные свалки. По сути, 4 млрд рублей ущерба от их организации", - сказал Коган.
Следственный комитет возбудил 3 уголовных дела в этой связи, еще 13 уголовных дел находятся в производстве.
Система утилизации мусора в Подмосковье устарела и будет серьезно модернизирована за 2017-2020 годы, заявил Коган в декабре 2016 года. Минэкологии региона запланировало строительство пяти новых полигонов, обновление шести старых, остальные устаревшие площадки должны быть закрыты. Итого, по расчетам властей, в регионе к 2019 году появятся 11 современных экологически безопасных сооружений.