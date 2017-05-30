Минпотребрынка Подмосковья проверит состояние областных кладбищ после шквала

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в начале следующей недели проверит состояние кладбищ в Подмосковье после шквального ветра 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"В начале следующей недели мы намерены провести выборочный объезд объектов захоронений и подвести итоги устранения последствий урагана органами местного самоуправления", - отмечается в сообщении.
Муниципалитеты в настоящий момент устраняют последствия шквального ветра. Так, некоторые объекты захоронений пострадали довольно серьезно: повалены деревья, памятники и ограды, в некоторых местах были подтопления, по территории разбросаны листья, поломанные ветки и мусор.
Министерство потребительского рынка и услуг МО организовало специальные комиссии по мониторингу ситуации на кладбищах в нескольких поселениях, чтобы оценить фактический ущерб. Ситуация находится на контроле министерства потребительского рынка и услуг региона, отметили в пресс-службе.
Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 15 человек. Жертвами стихии в столице стали 10 человек, еще пятеро погибли в Подмосковье. Всего в регионе пострадали около 200 человек.