Полиция Подмосковья возбудила дело против матери, чей ребенок почти сутки провел в колодце

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полиция Московской области возбудила уголовное дело в отношении женщины, пятилетний ребенок которой почти сутки провел в колодце. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Отделом дознания ОМВД России по Клинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы по статье УК РФ "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года", - сказала она.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Нагорное в заброшенном колодце был обнаружен и госпитализирован в городскую больницу пятилетний ребенок. В колодце мальчик провел около 20 часов.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту жительства ребенка. "В ходе проверки установлено, что мальчик вечером пошел гулять на улицу без присмотра взрослых и домой не вернулся. В это время его мать и отец распивали спиртные напитки. Примерно в 01:00 мать предприняла попытку поиска сына, однако результат не увенчался успехом, после чего она вернулась домой и легла спать", - уточнила Петрова, подчеркнув, что малышу оказана медицинская помощь и в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.