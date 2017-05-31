Смертность от сердечно-сосудистых болезней в Подмосковье снизилась почти на 20%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась на 19,6% за январь - апрель 2017 года против тех же четырех месяцев 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за четыре месяца 2017 года в Подмосковье показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в пресс-релизе.

Болезни сердечно-сосудистой системы унесли в этом году на 3206 жизни меньше, чем в прошлом году. При этом Подмосковье заняло второе место по показателю смертности от заболеваний системы кровообращения в ЦФО и 27-е по стране, отмечается в сообщении.

Снижение смертности Забралова связывает с большим количеством специализированных центров и позитивным влиянием диспансеризации.

"Специализированную помощь пациентам с инфарктами, инсультами или симптомами этих заболеваний в регионе оказывают в 22 сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях, - сказала она. - С начала 2017 года в результате диспансеризации впервые выявлено порядка 14,5 тыс. случаев сердечно-сосудистых заболеваний".

Пятая часть всего объема высокотехнологичной медицинской помощи в регионе приходится на сердечно-сосудистую хирургию, отметили в пресс-службе.