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МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе

Москва Московская область
31 мая, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Погода с дождем, грозой и сильным ветром с порывами 15-20 м/с сохранится до 7:00 мск

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в Московском регионе 31 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает: 31.05.2017 с сохранением до 07:00 мск ожидаются дождь, гроза. Усиление ветра с порывами 15-20 м/ с, местами до 24 м/c".

29 мая в Московском регионе шквалистый ветер привел к гибели 15 человек - 10 в Москве и 5 в Московской области. Без электричества в области вчера остались около 18,3 тыс. человек, от электроснабжения было отключено 14 муниципалитетов на северо-западе Московской области.

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