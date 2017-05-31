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Ожидаемый в среду в Подмосковье шквалистый ветер не помешает работам энергетиков

Москва Московская область
31 мая, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Работы по восстановлению линии электропередачи ведутся в круглосуточном режиме

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Шквалистый ветер, который ожидают синоптики и МЧС в столичном регионе 31 мая, не помешает энергетикам ремонтировать линии электропередачи, оборванные из-за шквала 29 мая. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"На восстановление не повлияет, работы ведутся круглосуточно", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности, "поэтому новые удары стихии готовы встретить во всеоружии".

Ранее в среду МЧС Московской области выпустило предупреждение о шквалистом ветре в Московском регионе с 31 мая по 1 июня. Служба ожидает 31 мая в регионе дождь, грозу и порывы ветра 15-20 м/с, местами до 24 м/c.

Аварийно-ремонтные работы в настоящее время ведутся на востоке Подмосковья: в Ногинском, Щелковском, Орехово- Зуевском районах. В них участвуют 325 бригад, 1,5 тыс. человек и 503 единицы техники. Из них от МЧС России - 177 человек, 58 единиц техники.

О стихийном бедствии

Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 15 человек, из них 4 погибли в Подмосковье. Всего в регионе пострадали около 200 человек. В зону отключения попало 16 муниципальных образований Московской области с населением более 28 тыс. человек.

Стихия в Подмосковье повредила более 7 тыс. деревьев, 322 из них упали на автомобили.

По информации властей региона, энергетики Московской области с 29 мая опилили более 3 тыс. деревьев, которые упали и повредили линии электропередачи. Восстановлено более 150 км воздушных линий напряжением 6-10 кВ, заменено 220 опор, поваленных сильным ветром.

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