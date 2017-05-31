Минкульт Подмосковья планирует разработать программу популяризации гжели

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области может разработать программу по развитию туристической привлекательности гжельского народного промысла по поручению вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова. Об этом сообщила журналистам министр культуры региона Оксана Косарева.
"Габдрахманов поручил рассмотреть возможность отдельной программы по подготовке к этой дате и развитию туристической привлекательности этого промысла", - сказала Косарева.
Гжель в 2028 году отпразднует 700 лет, это старейший в России промысел, добавила министр. Всего русских художественных промыслов 23, всех их нужно сохранять и популяризовать, отметила она.
Гжель - это русский народный промысел производства керамики и фарфора и вид русской народной росписи, где используются только синяя и белая краски.