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Минкульт Подмосковья планирует разработать программу популяризации гжели

Москва Московская область
31 мая, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Министр культуры Московской области подчеркнула необходимость сохранения русских художественных промыслов и развития их привлекательности

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© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области может разработать программу по развитию туристической привлекательности гжельского народного промысла по поручению вице-губернатора Подмосковья Ильдара Габдрахманова. Об этом сообщила журналистам министр культуры региона Оксана Косарева.

"Габдрахманов поручил рассмотреть возможность отдельной программы по подготовке к этой дате и развитию туристической привлекательности этого промысла", - сказала Косарева.

Гжель в 2028 году отпразднует 700 лет, это старейший в России промысел, добавила министр. Всего русских художественных промыслов 23, всех их нужно сохранять и популяризовать, отметила она.

Гжель - это русский народный промысел производства керамики и фарфора и вид русской народной росписи, где используются только синяя и белая краски.

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