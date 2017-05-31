Активисты ОНФ получили более 260 сообщений о нелегальных свалках в Подмосковье

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 260 сообщений о свалках в Подмосковье, которые, возможно, являются нелегальными, поступило с января на "Интерактивную карту свалок" Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом заявил на пресс-конференции в Москве член регионального штаба ОНФ, координатор проекта "Генеральная уборка" в Московской области Сергей Андреев.

"На конец мая через на карту поступило 263 обращения по Подмосковью. Из них 125 находятся в стадии рассмотрения, 132 - в работе, по шести проблема уже решена", - сказал Андреев.

В пресс-службе отделения пояснили, что более половины обращений граждан связаны с деятельностью легальных полигонов твердых бытовых отходов. Граждане жалуются на возможные нарушения природоохранного законодательства при работе свалок.

В свою очередь, сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" в Московской области Алексей Малый отметил, что "по состоянию на конец мая жители Московской области отметили на "Карте убитых дорог" более 500 проблемных участков". Из них более 50% относится к муниципальным дорогам, к региональным - почти 20%, чуть менее 30% отмеченных участков относится к бесхозным или частным, подчеркнул он.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.

Проект "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" был создан в феврале 2017 года. Проект направлен на обеспечение участия граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог.