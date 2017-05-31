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Проезд в подмосковных электричках подорожает более чем на 7% с 1 июля

Москва Московская область
31 мая, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Последующего роста данного тарифа в 2018 году не будет

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Проезд в электричках московского региона с 1 июля подорожает более чем на 7%. Об этом сообщила агентству РИАМО первый заместитель председателя комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Алексеенко.

"Рост составит 1,5 рубля - с 20,5 до 22 рублей за одну зону", - сказала она.

Решение об удорожании проезда согласовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последующего роста данного тарифа в 2018 году не будет, его пересмотрят только в 2019 году", - добавила Алексеенко.

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