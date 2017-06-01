СК проверит информацию о перекрытии дороги в Подмосковье для застройки коттеджами

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о перекрытии дороги в Истринском районе Подмосковья для строительства на ней коттеджного поселка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"31 мая на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жители коттеджного поселка Зеленый шум Истринского района Московской области оказались ограничены в передвижениях из-за планов коммерсантов застроить близлежащие земли под другой коттеджный поселок. По плану застройщиков единственная дорога для жителей проходит через будущие участки, которые уже выкуплены, поэтому ее перекрыли", - сообщила она.
Как рассказала Петренко, местные жители заявили, что оказались фактически заблокированы из-за незаконно установленного шлагбаума, при этом администрация района выдала предписание на устранение препятствий для жителей, которое сотрудники полиции так и не выполнили.
Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства и оценят законность действий как застройщика, так и представителей администрации и органов полиции, добавила Петренко.