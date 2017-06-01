Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверит информацию о перекрытии дороги в Подмосковье для застройки коттеджами

Москва Московская область
1 июня, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства и оценят законность действий как застройщика, так и представителей администрации и органов полиции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о перекрытии дороги в Истринском районе Подмосковья для строительства на ней коттеджного поселка. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"31 мая на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жители коттеджного поселка Зеленый шум Истринского района Московской области оказались ограничены в передвижениях из-за планов коммерсантов застроить близлежащие земли под другой коттеджный поселок. По плану застройщиков единственная дорога для жителей проходит через будущие участки, которые уже выкуплены, поэтому ее перекрыли", - сообщила она.

Как рассказала Петренко, местные жители заявили, что оказались фактически заблокированы из-за незаконно установленного шлагбаума, при этом администрация района выдала предписание на устранение препятствий для жителей, которое сотрудники полиции так и не выполнили.

Следователи в ходе проверки установят все обстоятельства и оценят законность действий как застройщика, так и представителей администрации и органов полиции, добавила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
"Учат в школе": тесты и викторины
Сергиев Посад. Город мастеров
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
2
Катастрофа Ту-154 Минобороны могла произойти из-за ошибок в управлении
3
Десять человек погибли в результате удара ВС Филиппин по позициям своих военнослужащих
4
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
5
WP: Трамп склоняется к возврату РФ ее собственности в Нью-Йорке и Мэриленде
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
Темы дня
Загрузка...
Реклама