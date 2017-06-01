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В Подмосковье полностью восстановлено прерванное шквалом электроснабжение

Москва Московская область
1 июня, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

В главке МЧС сообщили, что "социально значимые объекты запитаны на 100%"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили прерванное из-за шквала 29 мая электроснабжение в Подмосковье, сообщило в четверг Главное управление МЧС по Московской области.

"По состоянию на 07:00 01.06.2017 все потребители подключены к электроснабжению. Социально значимые объекты запитаны на 100%", - говорится в сообщении главка.

Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 15 человек, из них 5 - в Подмосковье. Всего пострадали около 200 человек. В зону отключения попало 16 муниципальных образований Московской области с населением более 28 тыс. человек.

Стихия в Подмосковье повредила более 7 тыс. деревьев, 322 из них упали на автомобили. По информации властей региона, энергетики Московской области с 29 мая опилили более 3 тыс. деревьев, которые упали и повредили линии электропередачи. Восстановлено более 150 км воздушных линий напряжением 6-10 кВ, заменено 220 опор, поваленных сильным ветром.

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