ФСБ задержала в Подмосковье участника группировки, продававшей наркотики

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье участника преступной группировки, сбывавшей наркотические вещества через экспресс-доставку, у него изъято 14,5 кг наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности гражданина России, входившего в состав преступной группы, организовавшей устойчивый межрегиональный канал незаконного сбыта наркотических средств посредством их пересылок через курьерские компании, предоставляющие услуги по экспресс-доставке почты, документов и грузов", - сказали в ФСБ.

Первоначальная информация свидетельствовала о том, что в различных регионах России с использованием интернета организован бесконтактный сбыт особо крупных партий синтетических наркотических средств, поставляемых из Москвы и Подмосковья.

После оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан с поличным при осуществлении очередных отправлений с наркотиками.

"Из незаконного оборота изъято не менее 14,5 кг синтетических наркотических средств, весы, упаковочный материал, а также иные предметы и документы, свидетельствующие о его причастности к противоправной деятельности", - сообщили в ФСБ.

По данному факту ФСБ России возбудила и расследует уголовное дело.