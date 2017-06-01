Подмосковье установит первые "быстрые" зарядки для электрокаров на трех ключевых шоссе

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области планирует установить первые "быстрые" зарядные станции для электромобилей в Подмосковье на Ленинградском, Минском и Новорижском шоссе в 2017 году. Об этом сообщается на официальном портале правительства и губернатора Московской области.
"В этом году мы попробуем первые "быстрые" зарядки для электромобилей установить на вылетных магистралях по наиболее востребованным маршрутам - это Ленинградское, Минское и Новорижское шоссе. Пока разговор идет о 2-4 точках установки", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Подмосковья Леонида Неганова. Станции будут установлены зеркально по обеим сторонам движения на действующих автозаправках, добавил он.
В Подмосковье установлены 23 электрозарядные станции, лидером по количеству станций является городской округ Красногорск - 8 ЭЗС. В этом году власти области планируют построить еще около 40 электрозарядных станций. Они разместятся на парковках торговых центров, топливозаправочных комплексах и вблизи объектов культурного и исторического наследия.