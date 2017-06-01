Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковье установит первые "быстрые" зарядки для электрокаров на трех ключевых шоссе

Москва Московская область
1 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Всего в 2017 году в Московской области планируется установить около 40 электрозарядных станций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области планирует установить первые "быстрые" зарядные станции для электромобилей в Подмосковье на Ленинградском, Минском и Новорижском шоссе в 2017 году. Об этом сообщается на официальном портале правительства и губернатора Московской области.

"В этом году мы попробуем первые "быстрые" зарядки для электромобилей установить на вылетных магистралях по наиболее востребованным маршрутам - это Ленинградское, Минское и Новорижское шоссе. Пока разговор идет о 2-4 точках установки", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Подмосковья Леонида Неганова. Станции будут установлены зеркально по обеим сторонам движения на действующих автозаправках, добавил он.

В Подмосковье установлены 23 электрозарядные станции, лидером по количеству станций является городской округ Красногорск - 8 ЭЗС. В этом году власти области планируют построить еще около 40 электрозарядных станций. Они разместятся на парковках торговых центров, топливозаправочных комплексах и вблизи объектов культурного и исторического наследия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
2
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
3
В США создан самый большой в мире самолет, предназначенный для запуска ракет в космос
4
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
5
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Синоптики вновь объявили штормовое предупреждение в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама