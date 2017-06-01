Власти Подмосковья проведут мониторинг народного промысла до конца года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с "Народным контролем" проведут мониторинг качества и источников реализации товаров народного промысла в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении министерства.

"До конца года совместно с "Народным контролем" мы запланировали мониторинг продукции народных промыслов", - приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

"Сегодня много говорится о поддержке промыслов и ремесел, однако для понимания реальной ситуации нам необходима реальная статистика о количестве реализуемой на территории региона продукции, о ее качестве, источнике происхождения и так далее", - пояснил он.

"Народный контроль" проверит, насколько правомерно используются товарные знаки исконно подмосковных брендов, отметил координатор проекта на территории Московской области Шерзод Атаев.

"Для нас будет важно оценить потери добросовестных производителей от реализации незаконной и контрафактной продукции. А также выяснить, какие меры необходимы для мотивации возрождения и развития ремесленничества", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Московской области рассматривает необходимость разработки программы развития туристической привлекательности гжельского народного промысла.

"Народный контроль" - федеральный проект общественного контроля партии "Единая Россия".