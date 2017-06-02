МЧС Подмосковья рассчитывает завершить уборку поваленных шквалом деревьев к 6 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает завершить уборку поваленных 29 мая шквалом деревьев в регионе ко вторнику, 6 июня, говорится в распространенном в пятницу сообщении главка.

"В настоящее время ведутся работы по распиловке и очистки территории Московской области от поваленных деревьев, ориентировочное время завершения работ - 06.06.2017", - говорится в сообщении.

Стихия в Подмосковье повредила более 7 тыс. деревьев, 322 из них упали на автомобили.

По информации властей региона, энергетики Московской области с 29 мая опилили более 3 тыс. деревьев, которые упали и повредили линии электропередачи.