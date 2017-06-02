МЧС Подмосковья рассчитывает завершить уборку поваленных шквалом деревьев к 6 июня

Глава кузбасского города Тайга подозревается в сокрытии данных о марганце в питьевой водеСибирь 2 июня, 11:46
Шубенков получил шенгенскую визу и сможет выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в РимеСпорт 2 июня, 11:40
Собянин: московский бизнес крепко стоит на ногах и устоит в любых кризисахЭкономика и бизнес 2 июня, 11:38
ТАСС выступит генеральным информационным партнером "Русских сезонов" в ЯпонииНовости агентства 2 июня, 11:37
Европарламент принял определение антисемитизмаМеждународная панорама 2 июня, 11:33
Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в ТретьяковкеКультура 2 июня, 11:33
Шувалов считает, что Путин "заболел" цифровой экономикойЭкономика и бизнес 2 июня, 11:20
Президент банка "Югра": доступное финансирование - ключевой инструмент для развития МСБНовости партнеров 2 июня, 11:07
ЦБ будет разрабатывать национальную криптовалютуЭкономика и бизнес 2 июня, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области рассчитывает завершить уборку поваленных 29 мая шквалом деревьев в регионе ко вторнику, 6 июня, говорится в распространенном в пятницу сообщении главка.
"В настоящее время ведутся работы по распиловке и очистки территории Московской области от поваленных деревьев, ориентировочное время завершения работ - 06.06.2017", - говорится в сообщении.
Стихия в Подмосковье повредила более 7 тыс. деревьев, 322 из них упали на автомобили.
По информации властей региона, энергетики Московской области с 29 мая опилили более 3 тыс. деревьев, которые упали и повредили линии электропередачи.