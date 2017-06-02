Глава Подмосковья подписал распоряжение о компенсации пострадавшим от шквала

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение об оказании экстренной социальной помощи родственникам погибших и пострадавшим от шквала, который обрушился на территорию Московского региона 29 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства и губернатора Московской области.
"Оказать экстренную социальную помощь членам семей (супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего) граждан, погибших в результате стихийного бедствия и имевших место жительства в Московской области, за каждого погибшего в размере 1 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи", - цитируется в сообщении текст распоряжения.
Жители Подмосковья, получившие тяжкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести, получат помощь в размере 500 тысяч рублей, отмечается в сообщении.
Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 14 человек, из них 4 - в Подмосковье. Всего пострадали около 200 человек. В зону отключения попало 16 муниципальных образований Московской области с населением более 28 тыс. человек. Работы по восстановлению электроэнергии в регионе продолжались 4 дня, по уборке поваленных сильным ветром деревьев - 5 дней.