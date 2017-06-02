Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Подмосковья подписал распоряжение о компенсации пострадавшим от шквала

Москва Московская область
2 июня, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Каждому пострадавшему будет выплачено 500 тысяч рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение об оказании экстренной социальной помощи родственникам погибших и пострадавшим от шквала, который обрушился на территорию Московского региона 29 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства и губернатора Московской области.

"Оказать экстренную социальную помощь членам семей (супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего) граждан, погибших в результате стихийного бедствия и имевших место жительства в Московской области, за каждого погибшего в размере 1 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи", - цитируется в сообщении текст распоряжения.

Жители Подмосковья, получившие тяжкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести, получат помощь в размере 500 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Шквал в Московском регионе 29 мая унес жизни 14 человек, из них 4 - в Подмосковье. Всего пострадали около 200 человек. В зону отключения попало 16 муниципальных образований Московской области с населением более 28 тыс. человек. Работы по восстановлению электроэнергии в регионе продолжались 4 дня, по уборке поваленных сильным ветром деревьев - 5 дней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шквал в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
2
В ВМС США передан авианосец нового класса
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
5
Продюсеры "Викинга" работают над историческим фильмом "Союз спасения"
6
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
7
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
Темы дня
Загрузка...
Реклама