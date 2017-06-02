Глава СК поручил проверить данные телесюжета о застройке старинного парка в Красногорске

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные телесюжета о застройке старинного французского парка в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"1 июня на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что старинный французский парк с каскадом прудов, оставшийся от усадьбы Опалиха-Алексеевская в Красногорске, могут вырубить и застроить многоэтажками. В сюжете упоминается, что парк является объектом культурного наследия", - сообщила Петренко.
По данным СМИ, проводится независимая экспертиза, и если она признает уникальный ландшафтный парк сухостоем с болотами, то на его территории возведут жилой комплекс.
В ходе проверки следователи изучат все обстоятельства передачи парка из федеральной собственности в частную и примут решение о законности действий застройщика.