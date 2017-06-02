Омбудсмен: запретить электронные сигареты в школах Подмосковья можно через уставы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ксения Мишонова предложила ограничить курение электронных сигарет (вейпинг) на территории подмосковных школ через уставы учреждений, пока федеральный законопроект не одобрен в Госдуме.

"Вейпинг можно сейчас запретить через устав школы, мы сейчас будем этого активно добиваться, чтобы на территории школы не было вейпинга", - сказала она журналистам, добавив, что соответствующее письмо уже направлено в Министерство образования Московской области.

Законопроект о запрете об ограничении вейпинга в общественных местах, в том числе в образовательных учреждениях находится на рассмотрении в Госдуме с 2016 года, отметила она.

Популярность электронных сигарет в России начала расти с 2014 года на фоне вступления в силу основной части Федерального закона № 15-ФЗ о запрете курения обычных сигарет в общественных местах.