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Омбудсмен: запретить электронные сигареты в школах Подмосковья можно через уставы

Москва Московская область
2 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области отправила письмо в Министерство образования о запрете вейпинга на территории школы

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/.  Ксения Мишонова предложила ограничить курение электронных сигарет (вейпинг) на территории подмосковных школ через уставы учреждений, пока федеральный законопроект не одобрен в Госдуме.

"Вейпинг можно сейчас запретить через устав школы, мы сейчас будем этого активно добиваться, чтобы на территории школы не было вейпинга", - сказала она журналистам, добавив, что соответствующее письмо уже направлено в Министерство образования Московской области.

Законопроект о запрете об ограничении вейпинга в общественных местах, в том числе в образовательных учреждениях находится на рассмотрении в Госдуме с 2016 года, отметила она.

Популярность электронных сигарет в России начала расти с 2014 года на фоне вступления в силу основной части Федерального закона № 15-ФЗ о запрете курения обычных сигарет в общественных местах.

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