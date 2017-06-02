Пострадавшие в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье получат компенсации

Орлов: Дзюбе нужно до конца залечить травму, его цель - чемпионат мираСпорт 2 июня, 16:14
Путин: не стоит судить Трампа за решение выйти из Парижского соглашения по климатуЭкономика и бизнес 2 июня, 16:13
Кузнецова предлагает ввести институт государственных нянь для детей до 3 летОбщество 2 июня, 16:04
Минздрав РФ хочет ограничить демонстрацию курения в фильмах, снятых за госсчетОбщество 2 июня, 15:46
ЕС запутался в лидерах сирийской оппозиционной коалицииМеждународная панорама 2 июня, 15:46
Семин заявил о желании продолжить работу главным тренером "Локомотива"Спорт 2 июня, 15:42
Путин предложил продлить льготу по налогу на прибыль после 2025 годаЭкономика и бизнес 2 июня, 15:41
Ученые нашли загрязнения тяжелыми металлами на острове БелыйНаука 2 июня, 15:40
МЧС предупреждает жителей Подмосковья о грозе с градом и усилении ветраОбщество 2 июня, 15:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Все пострадавшие в ДТП с двумя автобусами в Московской области были застрахованы и получат компенсации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства и губернатора Московской области.
"Пассажиры "Мострансавто" на время поездки застрахованы. Все пострадавшие в данном инциденте получат страховые выплаты", - говорится в сообщении.
Ранее на участке региональной дороги М-5 "Урал" - Коломна - М-5 "Урал" столкнулись два автобуса, следовавших в противоположных направлениях. Один из них - рейсовый маршрут № 999 (Рязань - аэропорт "Домодедово"), второй - заказной автобус предприятия марки "Голаз". Он направлялся из Коломны в Истру с восьмью учащимися Пановской средней школы на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности".
В результате аварии 14 человек получили травмы, в том числе восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Пятеро детей госпитализированы в Центральную городскую больницу Коломны с легкими травмами. Все дети были пристегнуты во время поездки, отметили в департаменте образования Коломенского городского округа.