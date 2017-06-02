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Пострадавшие в ДТП с двумя автобусами в Подмосковье получат компенсации

Москва Московская область
2 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Все пассажиры на время поездки были застрахованы

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Все пострадавшие в ДТП с двумя автобусами в Московской области были застрахованы и получат компенсации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

"Пассажиры "Мострансавто" на время поездки застрахованы. Все пострадавшие в данном инциденте получат страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Ранее на участке региональной дороги М-5 "Урал" - Коломна - М-5 "Урал" столкнулись два автобуса, следовавших в противоположных направлениях. Один из них - рейсовый маршрут № 999 (Рязань - аэропорт "Домодедово"), второй - заказной автобус предприятия марки "Голаз". Он направлялся из Коломны в Истру с восьмью учащимися Пановской средней школы на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности".

В результате аварии 14 человек получили травмы, в том числе восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Пятеро детей госпитализированы в Центральную городскую больницу Коломны с легкими травмами. Все дети были пристегнуты во время поездки, отметили в департаменте образования Коломенского городского округа.

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