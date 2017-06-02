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Власти Подмосковья ожидают пик пожароопасного сезона в июле

Москва Московская область
2 июня, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

По словам первого заместителя Мособлдумы, подмосковные лесничие и МЧС полностью готовы к пожароопасному периоду

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Комитет лесного хозяйства Московской области ожидает пик пожароопасного сезона в регионе в июле. Об этом сообщил председатель комитета Иван Советников в ходе выездного заседания Московской областной думы в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

"После огненного 2010 года количество природных пожаров в Московской области снижается. Например, в прошлом году в Подмосковье потушили 154 возгорания - это почти в два раза меньше, чем в 2015. Этим летом пик ждут не раньше середины июля", - сказал Советников.

Также в рамках совещания прошел смотр готовности сил и средств территориального звена МОСЧС и ГАУ МО "Центрлесхоз" к пожароопасному периоду 2017 года. "Все в идеальном состоянии. Даже если лето будет жарким, наши подмосковные лесничие и МЧС с пожароопасным периодом справятся", - отметил первый заместитель Мособлдумы Никита Чаплин.

Особый противопожарный режим в Московской области был введен с 1 мая и продлится до осени, отмечается в материале. Для борьбы с пожарами в Подмосковье летом 2017 года спасатели и добровольцы составили объединенную группировку в 92 тыс. человек, сообщала ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. В рамках профилактических работ в области для предотвращения торфяных пожаров обводнили более 74 тыс. гектаров торфяников.

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