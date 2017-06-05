Восемь новых библиотек для буккроссинга откроются летом в парках Подмосковья

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Летом в подмосковных парках появятся восемь новых библиотек, работающих по принципу буккроссинга. Об этом сообщается на портале губернатора и правительства Московской области.

"Библиотеки, работающие по принципу буккроссинга, расположены в 17 парках культуры и отдыха. В этом году планируется открытие еще восьми точек", - отмечает пресс-службы.

Буккроссинг - принцип бесплатного обмена книг и общественное движение. Прочитавший книгу человек должен оставить ее, чтобы любой другой смог книгу забрать, прочитать, а потом снова оставить ее там же. Участники буккроссинга контролируют процесс сами через социальные сети. В России это движение стало распространяться с 2002 года.

Новые точки буккросинга в Московской области появятся в Балашихе, Ногинске, Красногорске (в двух парках), в микрорайоне Климовск Подольска (в двух парках), Хотькове Сергиево-Посадского района и центральном парке Люберец, отмечается в сообщении.

Всего этим летом по принципу буккроссинга будут работать 25 уличных библиотек.

В Московской области работают 82 парка культуры и отдыха. В 2017 году власти региона планируют создать новые парки еще в девяти муниципалитетах.