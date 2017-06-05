"Мострансавто" удвоит количество автобусов с возможностью оплаты проезда картой "Стрелка"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Крупнейший автоперевозчик Московской области "Мострансавто" увеличит количество автобусов, в которых есть оборудование для проезда по единому проездному "Стрелка", с 1,5 тыс. единиц до 3 тыс. до конца июля 2017 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.
"Стационарное оборудование для безналичной оплаты проезда установлено и запускается более чем в 1,5 тыс. автобусах Подмосковья, а уже до конца июля число транспортных средств с возможностью оплатить проезд транспортной картой превысит 3 тыс. единиц", - говорится в сообщении.
Оборудование включает две конфигурации: с турникетом и валидаторами и без турникета - только с валидаторами. При этом турникеты вместе с валидаторами будут устанавливаться в автобусах среднего и большого класса с широким проходом, в остальных автобусах - только валидаторы, уточнили в пресс-службе. Всего в 2017 году "Мострансавто" планирует увеличить число автобусов для проезда по карте "Стрелка" до 4 тыс.
Правительство Московской области начало реализовывать проект по созданию единой транспортной карты Подмосковья в 2014 году. Оператором проекта на конкурсной основе стала дочерняя структура ПАО Сбербанк - АО "УЭК". Ранее подобные масштабные инфраструктурные изменения в России осуществлялись за счет бюджета.
Проект рассчитан на семь лет. За это время специально созданная "УЭК" компания "Единая транспортная карта" (ЕТК) должна сформировать единую систему общественного транспорта в Московской области, обеспечить поступление оперативной и достоверной информации о пассажирских перевозках и прозрачный контроль оплаты проезда за счет снижения доли наличных средств. ЕТК также должна внедрить современны автоматизированные технологии контроля пассажиропотока и оплаты проезда на общественном транспорте и интегрировать структуру с другими транспортными системами для возможности оплаты проезда универсальной картой на общественном транспорте других регионов.