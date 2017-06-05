Минэкологии Подмосковья опубликовало первую книгу серии сказок в рамках года экологии в РФ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области опубликовало в Интернете первую книгу серии экологических сказок "Хранимиры", которые должны будут прививать экологические принципы детям. Ведомство создает эту серию в рамках года экологии в России, сообщается на официальном портале губернатора и правительства Московской области.

"В рамках года экологии, объявленного президентом России, минэкологии Московской области запустило уникальный проект - серию детских экологических книг в жанре фэнтези. <…> В честь Всемирного дня охраны окружающей среды министерство разместило онлайн первую книгу серии экологических сказок про хранимиров", - говорится в сообщении.

Минэкологии Подмосковья готовит сказки для двух групп: для дошкольников и младшего школьного возраста. Главные герои произведений - пять обаятельных персонажей разных возрастов и психотипов, в одном из которых ребенок может узнать себя, захочет сопереживать и брать с него пример, считают в министерстве.

"Детство - период, когда человек открыт для всего нового, период формирования привычек. Именно сейчас необходимо закладывать основные экологические принципы в нравственную структуру будущих поколений, позволяя им в дальнейшем принимать взвешенные решения", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана.

Вторая книга выйдет через две недели, будет рассчитана на возраст трех-шести лет и посвящена лесным пожарам, сказали в министерстве.