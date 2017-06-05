Возбуждено еще одно дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила еще одно уголовное дело по факту аварии в Подмосковье с участием двух автобусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По факту ДТП с участием детей возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В настоящее время по уголовному делу проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению виновного лица", - сообщили в ГУ МВД.

Утром 2 июня на 102-м км автодороги М5 "Урал" в районе поселка Радужный Коломенского района произошло столкновение двух пассажирских автобусов, принадлежащих "Мострансавто". В одном из автобусов было 38 пассажиров. В другом автобусе, перевозившем из Коломны в Истру учащихся Пановской средней школы на региональные соревнования по прикладным видам спорта "Школа безопасности", находились восемь детей и трое взрослых. В результате аварии 14 человек получили травмы, в том числе восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет; 10 пострадавших, включая пятерых детей, были госпитализированы.

По данным подмосковного главка полиции, организатор перевозки детей не заказывал сопровождение автобуса в УГИБДД по Московской области и не уведомил о данном мероприятии в установленном порядке Госавтоинспекцию.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".