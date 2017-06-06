В Подмосковье замену уличных светильников на энергоэффективные завершат к 2020 году

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Модернизацию уличных светильников в Московской области планируется завершить в 2020 году, сообщил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов в интервью, размещенном на официальном портале правительства региона.
"За три года планируем модернизировать оставшиеся 110 тыс. светильников. К 2020 году программа модернизации должна быть закрыта", - сказал Неганов.
По его словам, замена светильников на энергосберегающие позволит Подмосковью решить проблему доосвещения, не увеличивая общие расходы за счет энергоэффективности. "Эту работу мы ведем с 2014 года. Тогда почти половина всех светильников были неэффективными. Модернизируя порядка 30-40 тыс. светильников в год, мы экономили более 100 млн рублей из бюджета на оплату электроэнергии", - отметил он.
Власти региона планируют модернизировать 45 тыс. существующих светильников и установить 17 тыс. новых светильников в 2017 году по проекту "Светлый город", из них 9 тыс. - вдоль региональных дорог и столько же - вдоль дорог муниципального уровня, проездов и дворовых территорий.
Неганов добавил, что доля энергоэффективных точек наружного освещения в целом по Московской области увеличится до 86% к концу 2017 года против 78% в конце 2016 года. В рамках программы будет создано более 200 км линий освещения на придорожных участках региона в 2017 году.
По данным властей, губернаторская программа "Светлый город" привлечет более 2 млрд рублей на расширение зоны наружного освещения и модернизацию светильников. Их них 300 млн рублей - на строительство и порядка 400 млн - на модернизацию освещения из бюджетов муниципалитетов. Более 1 млрд рублей на создание систем наружного освещения региональных дорог направит Минтранс Московской области. Еще часть средств поступит по линии министерства ЖКХ Подмосковья.