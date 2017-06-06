Дефицит уличных фонарей в Подмосковье оценивается в 94 тыс. светильников

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Порядка 94 тыс. уличных светильников не хватает в Подмосковье для дополнительного освещения. Шестая часть дефицита будет закрыта в рамках программы "Светлый город" в 2017 году, сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов в интервью, размещенном на официальном портале правительства региона.

"Во всех муниципальных образованиях есть участки, требующие дополнительного освещения. Согласно инвентаризации, необходимы еще порядка 94 тыс. светоточек", - сказал Неганов.

Он отметил, что в 2017 году в Подмосковье будет установлено 17 тыс. новых светильников, что закроет примерно шестую часть регионального дефицита освещенности. "По состоянию на конец мая, установлено свыше 1500 светоточек. Наибольшее количество из них - в городских округах Серпухов, Озеры, Королев и Истра", - добавил министр.

По его словам, наиболее остро проблема стоит в Воскресенском районе - 7647 светильников, городском округе Кашира - 7300 светильников, Одинцовском - 6294 светильника, Сергиево-Посадском - 4684 светильника и Солнечногорском районах - 3397 светильников. В этих муниципалитетах сосредоточено 40% всего объема недоосвещенных мест.

Неганов уточнил, что годовой программы "Светлый город" не хватит, чтобы решить проблемы освещенности всего Подмосковья. "На совещании с губернатором мы предложили сформировать многолетнюю программу "Светлый город", придав ей статус обособленного элемента госпрограммы. Надеюсь, что это предложение Андрей Юрьевич поддержит. Тогда мы сформируем планы работ на несколько лет", - отметил он.

Власти региона по проекту "Светлый город" планируют модернизировать 45 тыс. существующих светильников и установить 17 тыс. новых светильников в 2017 году, из них 9 тыс. - вдоль региональных дорог и столько же - вдоль дорог муниципального уровня, проездов и дворовых территорий.

"Светлый город"

По данным властей, губернаторская программа "Светлый город" привлечет более 2 млрд рублей на расширение зоны наружного освещения и модернизацию светильников. Их них 300 млн рублей - на строительство и порядка 400 млн - на модернизацию освещения из бюджетов муниципалитетов. Более 1 млрд рублей на создание систем наружного освещения региональных дорог направит Минтранс Московской области. Еще часть средств поступит по линии Министерства ЖКХ Московской области.