Подмосковье планирует завершить реформу утилизации мусора к 2022 году

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области планирует завершить реформу утилизации отходов в регионе к 2022 году после того, как будут утверждены поправки в Федеральный закон 89-ФЗ об отходах производства и потребления в осеннюю сессию Госдумы в этом году. Об этом после пленарного заседания журналистам сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Мы ждем изменений в 89-ФЗ (Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" - ТАСС). Насколько я понимаю, Госдума внесет их в весеннюю сессию и примет в осеннюю сессию во всех трех чтениях. Мы очень надеемся, что осенью будут завершены работы с поправками, и все риски будут сняты. Таким образом, в конце 2022 года мы планируем завершить реформу - будет завершено строительство всех мусороперерабатывающих заводов", - сказал Коган.

Необходимость модернизации инфраструктуры утилизации отходов в Подмосковье усилилась на фоне обсуждения программы реновации жилого фонда столицы, напомнил Коган. "На территории Московской области формируется, обрабатывается и захоранивается порядка 11 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Еще 15 миллионов - строительного сноса и грунтов. После старта программы реновации (жилфонда в Москве - ред.) эти цифры увеличатся", - сказал он.

Реформа отрасли обращения с отходами в России запущена в 2016 году. Первый этап - разработка и утверждение территориальных схем - завершен в 81 субъекте РФ, в том числе в Московской области. Региональные операторы уже выбраны в Ивановской, Астраханской и Челябинской областях, в Камчатском и Краснодарском краях. Они приступят к работе после того, как власти региона утвердят тариф, а регоператор заключит договоры с потребителями. Переход на новую систему обращения с отходами завершится к началу 2019 года.

Московская область, в свою очередь, приняла новую территориальную схему обращения с отходами в конце 2016 года. В ней сделан упор на глубокую переработку отходов. Так, перед регионом стоит задача к 2025 году снизить захоронение с нынешних 95 до 40%. Кроме того, в схеме предусмотрено создание на территории Московской области четырех заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.