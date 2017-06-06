Число заявок на подключение к электросетям в Подмосковье выросло на 11% за счет бизнеса

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество заявок на подключение к электросетям Подмосковья за первый квартал выросло на 11% - до 21,2 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Московской области.
"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество поданных заявок увеличилось на 11%. При этом значительный рост произошел по категории заявителей от 15 до 150 кВт включительно (субъекты малого и среднего предпринимательства)", - говорится в сообщении.
Правительство области создало условия для максимально простого, прозрачного и комфортного получения услуги, отметил министр энергетики региона Леонид Неганов.
"Взаимодействие с потребителем переведено в интерактивную плоскость, сокращено количество очных визитов, есть возможность подачи заявки онлайн, реализована дистанционная оплата услуг без комиссии", - приводятся его слова в сообщении.
Доля заявок, поданных с использованием электронных сервисов, за первый квартал 2017 года выросла до 60% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Недавно у жителей Подмосковья появилась возможность подать заявку на подключение к электрическим и газораспределительным сетям через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.