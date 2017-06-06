Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковье может учредить День урожая, День леса и День национальной игрушки

Москва Московская область
6 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Новые региональные праздничные дни не будут выходными днями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комитет Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма рассмотрит 8 июня законопроект "О праздничных и памятных датах Московской области", которым предлагается учредить новые праздники - День урожая, День леса и День национальной игрушки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

"Законопроектом предлагается установить праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории Московской области, которые сыграли ключевую роль в формировании основ российской государственности, гражданского общества, а также с событиями, свидетельствующими о героических подвигах предыдущих поколений при защите Отечества", - говорится в сообщении.

Так, проект закона предполагает установить День урожая Подмосковья 21 сентября, поскольку в этот день праздник отмечали восточные славяне. Также законодатели Московской области предложили учредить День национальной народной игрушки 24 августа в честь русского музейного деятеля и создателя первого в России музея игрушки Николая Бартрама.

День леса подмосковная дума хочет установить на 2-ю или 3-ю субботу сентября, чтобы закрепить установившуюся традицию массовой посадки деревьев в Подмосковье для восстановления лесов области.

Дополнительно к этому Мособлдума предлагает учредить 29 июня День первого русского корабля, поскольку в этот день в 1667 году была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь в селе Дединово Коломенского уезда. Также в законопроекте фигурируют День снятия осады Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - 22 января, Праздник труда - 3-я суббота апреля, Дни древнерусской культуры - 17-18 июля и День Московской области - 1-е воскресенье октября.

Новые региональные праздничные дни не будут выходными днями, в отличие от установленных на федеральном уровне, отмечается в сообщении Мособлдумы. Полный список новых праздников Московской области и окончательный вариант комитет по вопросам образования, культуры и туризма представит на рассмотрение Мособлдумы 15 июня, сказали в думе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
2
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
3
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
6
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
7
СМИ: комитет Сената Конгресса США начал расследование в отношении Клинтон
Темы дня
Загрузка...
Реклама