Подмосковье может учредить День урожая, День леса и День национальной игрушки

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комитет Московской областной думы по вопросам образования, культуры и туризма рассмотрит 8 июня законопроект "О праздничных и памятных датах Московской области", которым предлагается учредить новые праздники - День урожая, День леса и День национальной игрушки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
"Законопроектом предлагается установить праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории Московской области, которые сыграли ключевую роль в формировании основ российской государственности, гражданского общества, а также с событиями, свидетельствующими о героических подвигах предыдущих поколений при защите Отечества", - говорится в сообщении.
Так, проект закона предполагает установить День урожая Подмосковья 21 сентября, поскольку в этот день праздник отмечали восточные славяне. Также законодатели Московской области предложили учредить День национальной народной игрушки 24 августа в честь русского музейного деятеля и создателя первого в России музея игрушки Николая Бартрама.
День леса подмосковная дума хочет установить на 2-ю или 3-ю субботу сентября, чтобы закрепить установившуюся традицию массовой посадки деревьев в Подмосковье для восстановления лесов области.
Дополнительно к этому Мособлдума предлагает учредить 29 июня День первого русского корабля, поскольку в этот день в 1667 году была основана первая в России государственная кораблестроительная верфь в селе Дединово Коломенского уезда. Также в законопроекте фигурируют День снятия осады Свято-Троицкой Сергиевой Лавры - 22 января, Праздник труда - 3-я суббота апреля, Дни древнерусской культуры - 17-18 июля и День Московской области - 1-е воскресенье октября.
Новые региональные праздничные дни не будут выходными днями, в отличие от установленных на федеральном уровне, отмечается в сообщении Мособлдумы. Полный список новых праздников Московской области и окончательный вариант комитет по вопросам образования, культуры и туризма представит на рассмотрение Мособлдумы 15 июня, сказали в думе.