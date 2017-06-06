Подмосковье более чем в 1,8 раза расширит покрытие бесплатного Wi-Fi в парках в 2017 году

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области намерено увеличить в 1,8 раз, а именно до 53 количество парков, где доступен бесплатный Wi-Fi в 2017 году. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона.

"Согласно федеральной статистической отчетности, системой Wi-Fi оборудованы 34 парка Московской области. В 2017 году обустройство зоны Wi-Fi планируется в 19 парках - участниках государственной программы "Культура Подмосковья", - отмечается в сообщении.

В Московской области работают 82 официальных парка культуры и отдыха. Органы местного самоуправления выделяют на их содержание порядка 1,5 млрд рублей ежегодно, из них внебюджетные средства составляют около 10%, отмечается в сообщении.

Дополнительно к ним власти региона планируют создать новые парки в девяти муниципалитетах в 2017 году: в Талдомском, Одинцовском, Щелковском, Наро-Фоминском районах, городе Пушкине и городских округах Красноармейске, Королеве, Реутове и Фрязине.