Подмосковье более чем в 1,8 раза расширит покрытие бесплатного Wi-Fi в парках в 2017 году

Президент "Сколкова": приход крупных корпораций вдохнет новую жизнь в инновационный рынокЭкономика и бизнес 6 июня, 15:40
Roshen не причастен к производству конфет, содержимым которых отравились дети в ЧитеПроисшествия 6 июня, 15:34
Собянин: большинство жителей хрущевок проголосовало за программу реновацииОбщество 6 июня, 15:34
Три новых парома заменят устаревшие суда на линии Балтийск - Усть-Луга к 2020 годуТранспорт 6 июня, 15:32
Кучук покинул пост главного тренера ФК "Сталь"Спорт 6 июня, 15:18
Четыре героя и собака: как папанинцы Арктику покорялиОбщество 6 июня, 15:15
UCL Holding не согласен с решением ФАС по "Контейнерному терминалу Санкт-Петербург"Транспорт 6 июня, 15:13
Собянин поблагодарил жителей Москвы за активное обсуждение программы реновацииОбщество 6 июня, 15:12
Безвизовый въезд болельщиков Кубка конфедераций в Россию начнется 7 июняСпорт 6 июня, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области намерено увеличить в 1,8 раз, а именно до 53 количество парков, где доступен бесплатный Wi-Fi в 2017 году. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правительства Московской области со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона.
"Согласно федеральной статистической отчетности, системой Wi-Fi оборудованы 34 парка Московской области. В 2017 году обустройство зоны Wi-Fi планируется в 19 парках - участниках государственной программы "Культура Подмосковья", - отмечается в сообщении.
В Московской области работают 82 официальных парка культуры и отдыха. Органы местного самоуправления выделяют на их содержание порядка 1,5 млрд рублей ежегодно, из них внебюджетные средства составляют около 10%, отмечается в сообщении.
Дополнительно к ним власти региона планируют создать новые парки в девяти муниципалитетах в 2017 году: в Талдомском, Одинцовском, Щелковском, Наро-Фоминском районах, городе Пушкине и городских округах Красноармейске, Королеве, Реутове и Фрязине.