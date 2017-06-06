В Подмосковье началось роуд-шоу премии социальных инициатив "Наше Подмосковье"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Роуд-шоу всеобластной премии социальных инициатив "Наше Подмосковье" началось 6 июня с Красногорска и Химок. Об этом сообщается на портале правительства Московской области.

"С 6 июня в Подмосковье начинается роуд-шоу, посвященное премии "Наше Подмосковье", это будет брендированный автомобиль, который будет ездить с нашими членами жюри по территории, начнем мы с Красногорска и Химок", - приводятся в сообщении слова руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирины Плещевой.

Премия губернатора Московской области "Наше Подмосковье" была учреждена с целью поддержки социальных инициатив жителей Подмосковья. Конкурс на ее соискание ежегодно проходит в регионе с 2013 года. Призовой фонд премии в 2017 году составит 180 млн рублей, победителями станут 1818 человек.

Комитет проводит роуд-шоу как серию встреч жюри и жителей области в разных городах, чтобы привлечь большее количество участников к конкурсу. Такие встречи пройдут 10 июня в Люберцах и Ленинском районе, 13 июня - в Балашихе и Реутове, 17 июня - в Королеве и Мытищах, 20 июня - в Клинском и Солнечногорском районах и 25 июня - в Одинцовском районе. Первый этап конкурса - прием заявок соискателей премии в этом году - завершится 24 июня, отметила Плещеева.

Конкурс социальных проектов

Соискателем премии "Наше Подмосковье" может стать совершеннолетний гражданин РФ, постоянно или временно зарегистрированный на территории Московской области.

Проекты для участия в конкурсе подаются в 4 категориях в зависимости от количества членов инициативной группы: "Инициатива" - от 1 до 15 человек (призовой фонд - 50,3 млн рублей), "Команда" - от 16 до 50 человек (призовой фонд - 105,5 млн рублей), "Объединение" - от 51 до 100 человек (призовой фонд - 20,6 млн рублей) и "Сообщество" - более 100 человек (призовой фонд 3,7 млн рублей).

Жюри принимает проекты по более чем 30 темам. Среди них: организация работы с молодежью, работа по патриотическому воспитанию, организация народных добровольных дружин, контроль организации ЖКХ, борьба с незаконными свалками, защита бездомных животных, создание приютов, фермерство, религиозное просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного и библиотечного дела.

Второй этап конкурса - презентация проектов в муниципальных образованиях пройдет с 10 июля по 24 сентября 2017 года. С 25 сентября по 25 октября 2017 года жюри будет оценивать проекты. Награждение победителей состоится в ноябре 2017 года.