Губернатор Подмосковья вошел в пятерку самых упоминаемых в соцсетях глав регионов РФ в мае

Полоз: игра сборной России по футболу пока оставляет вопросыСпорт 6 июня, 18:39
Мутко: в сборной России есть кем заменить травмированных футболистовСпорт 6 июня, 18:19
Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери названо терактомМеждународная панорама 6 июня, 18:15
Полицейский открыл огонь по мужчине, напавшему на него у собора Парижской БогоматериПроисшествия 6 июня, 17:48
Мутко: вопрос с показом матчей Кубка конфедераций будет решен во вторник или в средуСпорт 6 июня, 17:48
Собянин возглавил рейтинг самых цитируемых в социальных сетях глав регионов РФ в маеОбщество 6 июня, 17:37
СБР подтвердил, что бывший главный тренер сборной Касперович будет работать с резервомСпорт 6 июня, 17:35
Безуглов: Зобнину на восстановление от травмы может понадобиться пять месяцевСпорт 6 июня, 17:27
Теффт: США продолжат военное сотрудничество с КатаромМеждународная панорама 6 июня, 17:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в пятерку самых цитируемых в социальных сетях глав регионов России в мае 2017 по версии аналитического агентства "Медиалогия". Это следует из материалов агентства.
"Количество упоминаний главы Подмосковья в социальных медиа за май превысило 32 тысячи," - говорится в сообщении.
Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин с 211,3 тыс. упоминаниями. Интернет-пользователи активно обсуждали реновацию и высказывания главы столицы по поводу выделения из бюджета первой части суммы на снос пятиэтажек. Также в сетях транслировались соболезнования мэра семьям погибших из-за шквала в регионе 29 мая.
Второе место в рейтинге занял президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, третье - глава Приморского края Владимир Миклушевский.
"Медиалогия" составила свой рейтинг на основании 900 тыс. сообщений в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, LiveJournal, Youtube, форумах и блогах. Основной показатель, по которому анализировались данные - индекс цитируемости.