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Губернатор Подмосковья вошел в пятерку самых упоминаемых в соцсетях глав регионов РФ в мае

Москва Московская область
6 июня, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

В мае количество упоминаний Андрея Воробьева в социальных медиа превысило 32 тыс.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в пятерку самых цитируемых в социальных сетях глав регионов России в мае 2017 по версии аналитического агентства "Медиалогия". Это следует из материалов агентства.

"Количество упоминаний главы Подмосковья в социальных медиа за май превысило 32 тысячи," - говорится в сообщении.

Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин с 211,3 тыс. упоминаниями. Интернет-пользователи активно обсуждали реновацию и высказывания главы столицы по поводу выделения из бюджета первой части суммы на снос пятиэтажек. Также в сетях транслировались соболезнования мэра семьям погибших из-за шквала в регионе 29 мая.

Второе место в рейтинге занял президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, третье - глава Приморского края Владимир Миклушевский.

"Медиалогия" составила свой рейтинг на основании 900 тыс. сообщений в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, LiveJournal, Youtube, форумах и блогах. Основной показатель, по которому анализировались данные - индекс цитируемости.

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