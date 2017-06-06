Губернатор Подмосковья вошел в пятерку самых упоминаемых в соцсетях глав регионов РФ в мае

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в пятерку самых цитируемых в социальных сетях глав регионов России в мае 2017 по версии аналитического агентства "Медиалогия". Это следует из материалов агентства.

"Количество упоминаний главы Подмосковья в социальных медиа за май превысило 32 тысячи," - говорится в сообщении.

Возглавил рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин с 211,3 тыс. упоминаниями. Интернет-пользователи активно обсуждали реновацию и высказывания главы столицы по поводу выделения из бюджета первой части суммы на снос пятиэтажек. Также в сетях транслировались соболезнования мэра семьям погибших из-за шквала в регионе 29 мая.

Второе место в рейтинге занял президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, третье - глава Приморского края Владимир Миклушевский.

"Медиалогия" составила свой рейтинг на основании 900 тыс. сообщений в Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, LiveJournal, Youtube, форумах и блогах. Основной показатель, по которому анализировались данные - индекс цитируемости.