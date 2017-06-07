СК возбудил дело по сюжету о подмосковном поселке, где жителям перекрыли дорогу к домам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о самоуправстве в подмосковном поселке, жителям которого перекрыли дорогу к собственным домам. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по телесюжету о нарушении прав жителей коттеджного поселка Новое Аристово в Солнечногорском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство")", - отметили в ГСУ.

Сюжет о том, что жителям поселка перекрыли въезд в поселок к собственным домам при наличии судебного решения о свободном доступе к жилью вышел накануне в эфире одного из федеральных телеканалов.

Как установлено следствием, руководство управляющей компании поселка ООО "Авангард Плюс" в июне 2017 года самовольно, вопреки действующему законодательству, а также вступившему в законную силу решению Солнечногорского городского суда, дало указание сотрудникам ЧОП, охраняющим территорию поселка, перекрыть проезд жителям, имеющим задолженность по оплате коммунальных услуг.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления конкретных лиц, его совершивших.