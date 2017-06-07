Электричка сбила легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Подмосковье

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Электричка сбила легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Ступинском районе Подмосковья, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

"В 09:40 мск на 94-м км Павелецкого направления железной дороги в районе станции Ситенка произошло столкновение электрички и автомобиля Hyundai. В результате ЧП никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение поездов восстановлено, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.