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Электричка сбила легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Подмосковье

Москва Московская область
7 июня, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Электричка сбила легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Ступинском районе Подмосковья, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

"В 09:40 мск на 94-м км Павелецкого направления железной дороги в районе станции Ситенка произошло столкновение электрички и автомобиля Hyundai. В результате ЧП никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение поездов восстановлено, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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