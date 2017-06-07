Жители Подмосковья предпочитают уже замаринованный свиной шашлык

ОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жители Московской области предпочитают уже замаринованный свиной шашлык и меньше всего покупают готовый шашлык из говядины, говорится в пресс-релизе Министерства потребительского рынка и услуг Московской области по итогам мониторинга цен в торговых сетях на продукты питания и товары, связанные с приготовлением шашлыка на природе.

"Для приготовления шашлыка большинство жителей Московской области предпочитают уже замаринованное мясо. Выбирая из его видов, на первом месте находится готовый шашлык из свинины, на втором - из мяса птицы", - цитируется в сообщении министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

По его словам, наименее популярный у жителей региона и самый дорогой из представленных - говяжий шашлык.

Самый дорогой шашлык из свинины продается в торговых сетях "Перекресток" (439 рублей за кг) и "Фермач" (449 рублей за кг), самый дешевый - в "Метро" (200 рублей за кг). Самый дорогой готовый шашлык из мяса птицы продается в супермаркетах "Магнолия" (383 рубля за ведро 800 гр), самый дешевый - в "Дикси" (129,9 рублей за кг).