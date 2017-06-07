Безопасность объектов энергетики Подмосковья усилят к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области усилит безопасность объектов энергетического комплекса в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в регионе, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

"Дмитрий Пестов поставил задачу взять на особый контроль безопасность энергообъектов, которые обеспечивают энергоснабжение объектов транспортной, спортивной и гостиничной инфраструктуры, задействованных в проведении Кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года", - уточняется в сообщении.

Безопасность объектов энергоснабжения во время пожароопасного периода обеспечат 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. В их распоряжении для оперативного восстановления электроснабжения потребителей имеется свыше 1000 дизельных электростанций, отмечается в сообщении.