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Безопасность объектов энергетики Подмосковья усилят к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

Москва Московская область
7 июня, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Для обеспечения безопасности объектов энергосбережения будут задействованы 745 аварийно-восстановительных бригад

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области усилит безопасность объектов энергетического комплекса в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в регионе, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

"Дмитрий Пестов поставил задачу взять на особый контроль безопасность энергообъектов, которые обеспечивают энергоснабжение объектов транспортной, спортивной и гостиничной инфраструктуры, задействованных в проведении Кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года", - уточняется в сообщении.

Безопасность объектов энергоснабжения во время пожароопасного периода обеспечат 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. В их распоряжении для оперативного восстановления электроснабжения потребителей имеется свыше 1000 дизельных электростанций, отмечается в сообщении.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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