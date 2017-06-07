В ОНФ заявили о нарушениях при ремонте мемориала героям-панфиловцам в Подмосковье

Замминистра юстиции США отказался отвечать на вопросы в Конгрессе о расследовании по РФМеждународная панорама 7 июня, 18:59
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактамМеждународная панорама 7 июня, 18:35
Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматологаОбщество 7 июня, 18:32
Более 200 тысяч патронов израсходовано за первые три дня ЧМ по практической стрельбеСпорт 7 июня, 18:22
Кадыров: переименование ФК "Терек" способствует спортивному единству клубов в ЧечнеСпорт 7 июня, 18:17
Путин: "Кинотавр" не стареет и является ярким событием в культурной жизни страныКультура 7 июня, 18:11
В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотностиСоциальная ответственность 7 июня, 18:00
Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБРМеждународная панорама 7 июня, 18:00
В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела РоссииПолитика 7 июня, 17:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены обратиться в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность расходования более чем 200 млн рублей на некачественный ремонт мемориала героям-панфиловцам на разъезде Дубосеково Волоколамского района Московской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе движения.
В ОНФ уточнили, что администрация Волоколамского района в апреле 2016 года опубликовала на сайте госзакупок извещение о проведении открытого конкурса на право заключения контракта по капремонту курганного комплекса и благоустройству прилегающей территории "Рубеж обороны 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941 года в неравном бою было остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков".
В мае этого года активисты ОНФ выехали с рейдом к мемориалу и обнаружили многочисленные нарушения. В частности, "освещение на мемориале работает менее чем на 50%, газоны постелены отвратительно, часть облицовочной плитки растрескалась, бордюрный камень крошится, а местами отсутствует". "Окопы, вырытые героями-панфиловцами в 1941 году, горе-подрядчики наполнили строительным мусором, присыпав грунтом, сравняли с землей", - говорится в документе.
"Полагаем, здесь есть поле для деятельности прокуратуры Московской области, куда мы обратимся с просьбой провести проверку действий заказчика, принявшего объект исторического значения с многочисленными нарушениями и заплатившего более 200 млн рублей", - приводит пресс-служба слова эксперта проекта ОНФ "За честные закупки" Ивана Ястреба.
Администрация Волоколамского муниципального района также констатировала плохое качество проведенных в 2016 году работ по благоустройству памятника. Об этом заявила корреспонденту ТАСС начальник управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации района Наталья Козлова.
"В апреле 2017 года администрацией Волоколамского района был составлен перечень замечаний, согласно которому подрядчику были выставлены требования по их устранению в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время на мемориале подрядчиком ведутся работы по устранению дефектов, по окончании которых будет составлен акт устранения недостатков", - сказала она.
Тем временем член подмосковного штаба ОНФ Алексей Даутов заявил о намерении обратиться в Главное контрольное управление Московской области с просьбой проверить соответствие выполненной работы условиям контракта.