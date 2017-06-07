В ОНФ заявили о нарушениях при ремонте мемориала героям-панфиловцам в Подмосковье

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены обратиться в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность расходования более чем 200 млн рублей на некачественный ремонт мемориала героям-панфиловцам на разъезде Дубосеково Волоколамского района Московской области. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе движения.

В ОНФ уточнили, что администрация Волоколамского района в апреле 2016 года опубликовала на сайте госзакупок извещение о проведении открытого конкурса на право заключения контракта по капремонту курганного комплекса и благоустройству прилегающей территории "Рубеж обороны 28 воинов-панфиловцев у разъезда Дубосеково, где 16 ноября 1941 года в неравном бою было остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков".

В мае этого года активисты ОНФ выехали с рейдом к мемориалу и обнаружили многочисленные нарушения. В частности, "освещение на мемориале работает менее чем на 50%, газоны постелены отвратительно, часть облицовочной плитки растрескалась, бордюрный камень крошится, а местами отсутствует". "Окопы, вырытые героями-панфиловцами в 1941 году, горе-подрядчики наполнили строительным мусором, присыпав грунтом, сравняли с землей", - говорится в документе.

"Полагаем, здесь есть поле для деятельности прокуратуры Московской области, куда мы обратимся с просьбой провести проверку действий заказчика, принявшего объект исторического значения с многочисленными нарушениями и заплатившего более 200 млн рублей", - приводит пресс-служба слова эксперта проекта ОНФ "За честные закупки" Ивана Ястреба.

Нарушения устранят по гарантии

Администрация Волоколамского муниципального района также констатировала плохое качество проведенных в 2016 году работ по благоустройству памятника. Об этом заявила корреспонденту ТАСС начальник управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации района Наталья Козлова.

"В апреле 2017 года администрацией Волоколамского района был составлен перечень замечаний, согласно которому подрядчику были выставлены требования по их устранению в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время на мемориале подрядчиком ведутся работы по устранению дефектов, по окончании которых будет составлен акт устранения недостатков", - сказала она.

Тем временем член подмосковного штаба ОНФ Алексей Даутов заявил о намерении обратиться в Главное контрольное управление Московской области с просьбой проверить соответствие выполненной работы условиям контракта.