Около 80 человек эвакуированы из электрички в Подмосковье из-за короткого замыкания

Замминистра юстиции США отказался отвечать на вопросы в Конгрессе о расследовании по РФМеждународная панорама 7 июня, 18:59
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактамМеждународная панорама 7 июня, 18:35
Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматологаОбщество 7 июня, 18:32
Более 200 тысяч патронов израсходовано за первые три дня ЧМ по практической стрельбеСпорт 7 июня, 18:22
Кадыров: переименование ФК "Терек" способствует спортивному единству клубов в ЧечнеСпорт 7 июня, 18:17
Путин: "Кинотавр" не стареет и является ярким событием в культурной жизни страныКультура 7 июня, 18:11
В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотностиСоциальная ответственность 7 июня, 18:00
Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБРМеждународная панорама 7 июня, 18:00
В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела РоссииПолитика 7 июня, 17:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Замыкание в электропроводке стало причиной эвакуации 80 пассажиров из электрички на станции в подмосковных Электроуглях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
По словам собеседника агентства, вечером в среду на станции Электроугли Горьковского направления железной дороги произошло замыкание светильника в электричке Москва - Захарово. Из состава были выведены 80 человек, возгорания не было. К настоящему времени задымление ликвидировано.
В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент не повлиял на движение на железной дороге.