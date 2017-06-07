Около 80 человек эвакуированы из электрички в Подмосковье из-за короткого замыкания

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Замыкание в электропроводке стало причиной эвакуации 80 пассажиров из электрички на станции в подмосковных Электроуглях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По словам собеседника агентства, вечером в среду на станции Электроугли Горьковского направления железной дороги произошло замыкание светильника в электричке Москва - Захарово. Из состава были выведены 80 человек, возгорания не было. К настоящему времени задымление ликвидировано.

В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент не повлиял на движение на железной дороге.