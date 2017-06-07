Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 80 человек эвакуированы из электрички в Подмосковье из-за короткого замыкания

Москва Московская область
7 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Движение на железной дороге осуществляется по расписанию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Замыкание в электропроводке стало причиной эвакуации 80 пассажиров из электрички на станции в подмосковных Электроуглях, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По словам собеседника агентства, вечером в среду на станции Электроугли Горьковского направления железной дороги произошло замыкание светильника в электричке Москва - Захарово. Из состава были выведены 80 человек, возгорания не было. К настоящему времени задымление ликвидировано.

В результате произошедшего никто не пострадал, инцидент не повлиял на движение на железной дороге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактам
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"
4
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
5
Росавиация может отменить чартеры при массовых задержках рейсов
6
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
7
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
Темы дня
Загрузка...
Реклама