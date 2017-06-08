Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения автомобиля Mercedes и грузовика в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ГУ МВД по Московской области.

"На 27-м км Новорязанского шоссе автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии погиб водитель иномарки, двое ее пассажиров пострадали.